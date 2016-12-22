Генсек ООН обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с постоянными представителями пяти стран — постоянных членов Совбеза ООН ситуацию в Сирии в связи с непринятием трех резолюций о предполагаемом использовании химического оружия в стране. Об этом сообщается на сайте организации.

Он выразил сожаление в связи с тем, что Совет не смог прийти к компромиссу по этому вопросу. «Сегодня я позвонил послам пяти постоянных членов Совета Безопасности, чтобы вновь выразить свою глубокую озабоченность по поводу рисков нынешнего тупика и подчеркнул необходимость избегать выхода ситуации из-под контроля», — приводятся в сообщении слова генсека ООН. «Мы не должны забывать, что в конечном итоге наши усилия должны быть направлены на то, чтобы остановить страшные страдания сирийского народа», — подчеркнул он.