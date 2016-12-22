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Moody's отозвало рейтинги попавшей под санкции UC Rusal
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Moody's отозвало рейтинги попавшей под санкции UC Rusal
Новые санкции США, 13:23
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Moody's отозвало рейтинги попавшей под санкции UC Rusal
Рейтинговое агентство Moody's отзывает рейтинги российской алюминиевой компании UC Rusal, попавшей под санкции. Ранее о прекращении работы с UC Rusal заявляли товарные биржи
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Moody's, одно из трех ведущих рейтинговых агентств, отозвало рейтинги компании UC Rusal, попавшей под американские санкции. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

На момент отзыва кредитный корпоративный рейтинг UC Rusal был на уровне Ba3, рейтинг вероятности дефолта — на уровне Ba3-PD. Оба рейтинга имели положительный прогноз.​ «Moody's решило отозвать рейтинги UC Rusal по собственным деловым причинам», — объяснили в агентстве.

UC Rusal миллиардера Олега Дерипаски была включена в санкционный список Минфина США SDN в пятницу, 6 апреля. Санкции подразумевают полную изоляцию от американской финансовой системы. В связи с этим UC Rusal предупредила инвесторов о возможных технических дефолтах, а трейдеров попросила приостановить платежи. В понедельник, 9 апреля, акции UC Rusal на Гонконгской бирже обрушились более чем на 50%, котировки компании снижались и на Московской бирже вместе с бумагами других эмитентов.

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Из-за санкций Лондонская биржа металлов, на которую приходилось около 10–20% продаж UC Rusal, заявила о приостановке торгов алюминием компании. В среду, 11 апреля, Нью-йоркская товарная биржа отменила разрешения на поставки металла брендов UC Rusal по фьючерсным контрактам.

В самой компании называли сложившуюся ситуацию непростой, отмечая, что рассматриваются «различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми компания находится в постоянном контакте».

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Автор: Павел Казарновский.
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