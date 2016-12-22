Fitch вслед за Moody’s отозвало рейтинги UC Rusal

Агентство Fitch отозвало рейтинги компании UC Rusal, против которой были введены американские санкции. Об этом говорится в сообщении на сайте Fitch.

На момент отзыва долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании находился на уровне BB-, краткосрочный — на уровне В. В агентстве отметили, что американские санкции окажут значительное воздействие на UC Rusal, так как количество контрагентов, который смогут предоставлять компании услуги по закупкам, маркетингу, финансированию или казначейству «вероятно, будет значительно сокращено».

Ранее рейтинговое агентство Moody’s также отозвало рейтинги UC Rusal. На момент отзыва кредитный корпоративный рейтинг компании был на уровне Ва3, рейтинг вероятности дефолта находился на уровне Ва3-PD. Оба рейтинга имели положительный прогноз. Агентство отмечало, что приняло решение отозвать рейтинги UC Rusal «по собственным деловым причинам».

Подконтрольная бизнесмену Олегу Дерипаске UC Rusal попала под санкции, введенные 6 апреля Министерством финансов США. Акции компании 9 апреля на Гонконгской бирже обвалились более чем на 50%. Лондонская биржа металлов приостановит торги алюминием компании с 17 апреля. Нью-Йоркская товарная биржа приостановила торги алюминием Rusal.