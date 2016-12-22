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Fitch вслед за Moody’s отозвало рейтинги UC Rusal
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Fitch вслед за Moody’s отозвало рейтинги UC Rusal
Новые санкции США, 18:52
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Fitch вслед за Moody’s отозвало рейтинги UC Rusal

Агентство Fitch отозвало рейтинги компании UC Rusal, против которой были введены американские санкции. Об этом говорится в сообщении на сайте Fitch.

На момент отзыва долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании находился на уровне BB-, краткосрочный — на уровне В. В агентстве отметили, что американские санкции окажут значительное воздействие на UC Rusal, так как количество контрагентов, который смогут предоставлять компании услуги по закупкам, маркетингу, финансированию или казначейству «вероятно, будет значительно сокращено».

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Ранее рейтинговое агентство Moody’s также отозвало рейтинги UC Rusal. На момент отзыва кредитный корпоративный рейтинг компании был на уровне Ва3, рейтинг вероятности дефолта находился на уровне Ва3-PD. Оба рейтинга имели положительный прогноз. Агентство отмечало, что приняло решение отозвать рейтинги UC Rusal «по собственным деловым причинам».

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Подконтрольная бизнесмену Олегу Дерипаске UC Rusal попала под санкции, введенные 6 апреля Министерством финансов США. Акции компании 9 апреля на Гонконгской бирже обвалились более чем на 50%. Лондонская биржа металлов приостановит торги алюминием компании с 17 апреля. Нью-Йоркская товарная биржа приостановила торги алюминием Rusal.

Теги: Fitch , Moody's , UC Rusal , Санкции
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