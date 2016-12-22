Fitch отозвало рейтинги En+ Group Дерипаски

Агентство Fitch отозвало рейтинги En+ Group Олега Дерипаски в связи с новыми американскими санкциями. Об этом говорится в сообщении на сайте рейтингового агентства.

Долгосрочный рейтинг на момент отзыва находился на уровне BB-, краткосрочный — B.

​Ранее 12 апреля «Ведомости» узнали, что «Ингосстрах» пытается перестраховать риски попавших под санкции компаний Олега Дерипаски в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). По словам источников издания, речь идет о трех структурах — UC Rusal, «Русских машинах» и En+ Group. «Ингосстрах» опасается, что западные страховщики, у которых эти риски перестрахованы, откажутся компенсировать полный ущерб компаний, попавших под санкции. Факт переговоров подтвердили в РНПК.

В среду, 11 апреля, Fitch отозвало рейтинги UC Rusal. Аналогичный шаг предприняло и Moodys. В сообщении этого агентства говорилось, что это сделано «по собственным деловым причинам».

6 апреля США ввели новый пакет антироссийских санкций. В черные списки попали как физические лица (бизнесмены, топ-менеджеры госкомпаний и чиновники), так и 14 крупных компаний.