СМИ узнали о переговорах «Ингосстраха» по рискам компаний Дерипаски

«Ингосстрах» пытается перестраховать риски попавших под санкции компаний Олега Дерипаски в Российской национальной перестраховочной компании, узнали «Ведомости». Западные компании могут заблокировать выплаты в случае ЧП

Олег Дерипаска (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Новые американские санкции заставили «Ингосстрах» обратиться к Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), чтобы перестраховать риски компаний Олега Дерипаски, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

«Ингосстрах», рассказали собеседники издания, страхует имущественные риски UC Rusal, «Русских машин» и En+ Group. Компания опасается, что западные страховщики, у которых эти риски перестрахованы, откажутся компенсировать полный ущерб компаний, попавших под санкции. По словам одного из источников, европейские компании отказываются перестраховывать риски российских страховщиков, они могут заблокировать выплату компенсации до снятия санкций.

Факт переговоров с «Ингосстрахом» подтвердил газете президент РНПК Николай Галушин. Однако он не назвал сумму обязательств, которые будут переданы перестраховщику.

По словам директора страховой аналитической группы Fitch Анастасии Литвиновой, держать на себе все риски по застрахованным объектам ни один российский страховщик не может из-за нехватки капитала, поэтому они обращались к зарубежным компаниям за перестраховкой.

Поправки в закон «Об организации страхового дела в РФ», согласно которым была создана Национальная перестраховочная компания, президент Владимир Путин подписал в июле 2016 года. По ним Центробанк владеет 100% акций РНПК. Сама компания не должна заниматься страхованием, ее деятельность заключается в перестраховании, в частности, она должна участвовать в деятельности перестраховочных пулов.

О новых санкциях против российских физических и юридических лиц Минфин США объявил 6 апреля 2018 года. В списке оказался миллиардер Олег Дерипаска и его компании «Базовый элемент» (Basic Element Limited), En+ Group и Rusal.