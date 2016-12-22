Появилось видео отправки Юлии Скрипаль в военный госпиталь

Британская газета The Sun опубликовала видео отправки выписанной из больницы в Солсбери россиянки Юлии Скрипаль в госпиталь на военной базе.

На видео видно, как девушка в светлой куртке (по утверждению газеты, это Юлия Скрипаль) идет с маленькой собакой на поводке. Ее сопровождают двое лиц в черном, а перед ней прошел человек с большими пакетами. За ними проезжает полицейский автомобиль.

Видео: The Sun

Ранее источники ​The Sun сообщили, что Юлия Скрипаль находится в госпитале на территории военной базы «ради ее собственной безопасности, а также для контроля за здоровьем», так как нюансы действия отравляющего вещества неизвестны и могут проявиться новые последствия отравления. Собеседник газеты выразил надежду, что показания девушки скоро помогут узнать, кто мог отравить ее и отца.

Друг Скрипалей, который пожелал остаться анонимным, заявил журналистам, что того, кто отравил Скрипалей, вряд ли найдут и он, «наверное, уже в Москве пьет водку».

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория рассказала РБК, что не знает, где сейчас находится ее родственница, поскольку никакой информации ей не предоставляют.

О выписке Юлии Скрипаль из больницы стало известно 10 апреля. Информацию о ее выписке подтвердила главный врач больницы Кристин Бланшар, в которой лечилась пострадавшая. Врач добавила, что Скрипаль не хочет общаться с прессой и «попросила СМИ уважать ее частную жизнь». Би-би-си сообщало, что ее отправили в «безопасное место».