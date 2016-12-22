Химическая изоляция: как изменилась ситуация в Сирии после событий в Думе

Сообщения о новой химической атаке в Сирии появились в крайне невыгодный для Башара Асада момент. Возглавляемая США коалиция теперь вновь консолидируется и, скорее всего, усилит военное давление на Дамаск

Химическая атака, произошедшая 8 апреля в районе города Дума в провинции Восточная Гута, имеет все шансы стать ключевым эпизодом сирийской войны и, возможно, в корне изменить формат участия США и их союзников в конфликте. Случаи применения химического оружия не являются чем-то новым для сирийской войны, первые сообщения о такой атаке со стороны сирийского правительства появились в августе 2013 года. После этого была заключена сделка между Россией и США по ликвидации сирийского химического оружия. Однако сообщения о химических атаках, в том числе и в районе Восточной Гуты, появлялись вновь и вновь.

Факты применения химического оружия в Сирии правительством страны подтверждались в докладе Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия. Впрочем, факты химических атак со стороны различных группировок сирийской оппозиции, от признанных экстремистскими до так называемых умеренных, тоже фиксировались. Так что удивление вызывает не сам факт атаки, а версия, что ее организовал именно Асад и именно сейчас.

Выстрел в ногу

Дело в том, что военные действия сирийских войск против ключевого оппозиционного анклава вблизи Дамаска Восточной Гуты, длившиеся с апреля 2013 года, именно сейчас подходят к концу. Под предлогом ответа на обстрелы Дамаска в феврале 2018 года армия начала наступление в этом районе. К концу марта почти вся его территория оказалась под контролем правительственных сил благодаря военным успехам и соглашениям с местными группировками о выводе боевиков в другие районы Сирии (схема, уже не раз опробованная в ходе конфликта). С 1 апреля начались активные переговоры об эвакуации последнего крупного города анклава — Думы, в котором около 150 тыс. жителей и где базируются боевики группировки «Джейш аль-Ислам», которые до последнего отказывалась покидать город.

Переход Думы под контроль правительственных сил положит конец операции в Восточной Гуте и станет самой крупной победой сирийской армии со времен взятия Алеппо. Но именно в Думе произошла химическая атака, вину за которую оппозиционные силы и международное сообщество тут же возложили на Асада, мотивируя это тем, что почерк атаки якобы присущ именно правительственным силам.

Такая версия выглядит крайне нелогичной. Дело в том, что как раз накануне атаки Дамаск и «Джейш аль-Ислам»​ согласовали условия, на которых правительство могло бы получить полный контроль над Восточной Гутой, а боевики — уйти в безопасные для них районы на севере страны. Запугивать оставшихся в городе боевиков вряд ли было нужно. Более того, атака не повлияла на выполнение соглашения, 8 апреля эвакуация из Думы началась.

Можно предположить, что атака в Думе должна была подорвать моральный дух других оставшихся оппозиционных анклавов в Сирии. Но и эта версия выглядит весьма странно, поскольку неизбежный международный скандал после новостей о химической атаке только снижает вероятность новых сделок с боевиками. Иными словами, применяя химическое оружия именно сейчас, Асад фактически стреляет себе в ногу. Хотя на это у многих аналитиков существует аргумент о том, что действия Асада давно перестали иметь под собой рациональную основу, с чем, к слову, можно и согласиться.

Выбор Трампа

Примечательно и то, что споры о применении химоружия в Восточной Гуте разворачиваются на фоне дискуссии в США о том, насколько американские военные должны быть вовлечены в сирийский конфликт. В то время как Дональд Трамп заявил о желании вывести американские силы из Сирии в течение шести месяцев, военный истеблишмент придерживается иной позиции и, наоборот, призывает к увеличению контингента. С точки зрения Пентагона, именно военное присутствие США на северо-востоке страны, в сирийском Курдистане, необходимо для оказания давления на правительство в Дамаске и эффективного сдерживания Ирана.

Понятно, что информация о применении химического оружия в Сирии заставит Трампа пересмотреть планы уйти. В публичном поле давление на президента оказывают уже не только военные, но и широкие ряды политиков и экспертов. В своем аккаунте в Twitter он объявил, что за атаку в Восточной Гуте придется заплатить большую цену, хотя и не уточнил, кому именно — самому Асаду, Ирану или даже России. Решения об ответных мерах, судя по словам Трампа, должны быть приняты 10–11 апреля.

Одним из возможных решений как раз и может оказаться расширение присутствия США на северо-востоке Сирии. Этот шаг грозит стать большим испытанием для России. Еще недавно казалось, что основные участники возглавляемой США антиасадовской коалиции — страны ЕС, Саудовская Аравия, Иордания — смирились с тем, что Асад останется у власти в Дамаске. Однако, судя по ударам израильской авиации по иранским и сирийским силам на базе T-4 в Хомсе, коалиция вновь консолидируется. Очевидно, что химическая атака в Думе, кем бы она ни была организована, не играет решающей роли в судьбе самого оппозиционного анклава, который скоро будет поглощен сирийской армией. Однако она еще больше усиливает международную изоляцию президента Сирии, а заодно и его союзников.