Совет директоров UC Rusal покинул второй иностранец

Совет директоров UC Rusal покинул независимый директор Филип Лэйдер. Об этом говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже.

Лэйдер в 1994–1997 годах занимал пост заместителя руководителя администрации Белого дома, с 1997 по 2001 год работал послом США в Великобритании. В 2007-м вошел в состав совета директоров UC Rusal.

Ранее совет директоров UC Rusal покинул Айван Глазенберг, гендиректор Glencore. Он также отменил сделку по обмену своей доли в «Русале» на долю в En+ из-за новых американских санкций (обе компании подконтрольны Олегу Дерипаске).

Совет директоров En+ покинули независимый директор Доминик Фрайс и неисполнительный директор Чжао Гуанмин.

UC Rusal и En+ оказались в санкционном списке, опубликованном 6 апреля Министерством финансов США. «Российские олигархи и элиты, которые получают выгоду от этой коррумпированной системы, больше не ограждены от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства», — указывали в американском Минфине. Сам Дерипаска назвал основания для санкций против него смешными и глупыми.