Медведев после обвала на бирже назвал стабильной экономику России

Премьер-министр Дмитрий Медведев ​на встрече с президентом России Владимиром Путиным позитивно оценил ситуацию в российской экономике, которая сложилась по итогам 2017 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

По словам Медведева, ситуация в экономике «абсолютно стабильная», а макроэкономические показатели находятся на должном уровне. Так, он отметил, что начался рост ВВП, инфляция находится на «абсолютно низком уровне», низким является объем госдолга и внутренних заимствований.

По словам председателя правительства, 2017 год начался с восстановительного роста экономики, когда «все неплохо развивалось». «Потом наступили очень значительные сложности, связанные как с внешними факторами, включая падение цен на энергоносители, а также впоследствии введение санкций в отношении нашей страны, так и с внутренними факторами, диспропорциями, которые в экономике накопились за последние десятилетия», — добавил Медведев.

В понедельник, 9 апреля, российский фондовый рынок отреагировал обвалом на новые санкции, которые были введены Минфином США 6 апреля. По итогам торгов индекс Мосбиржи упал на 8,34%, индекс РТС — на 11,44%. За день капитализация фондового рынка сократилась на 820 млрд руб.

Официальный курс евро, определяемый ежедневно ЦБ, вырос сразу на 4,97 руб. — с 11 апреля курс установлен на уровне 76,85 руб. Установленный регулятором курс доллара вырос на 3,8 руб. — до 62,37 руб.

Согласно расчетам Минэкономразвития, которые представил глава министерства Максим Орешкин, Россия отстает от среднемировых темпов роста. Средний по России показатель — 1,5%, среднемировой — 3,7%. Однако министр заметил, что отрыв не такой большой, если сопоставлять темпы роста с демографической ситуацией.

В конце марта Медведев на заседании коллегии Минэкономразвития заявил, что российская экономика перешла к росту, но потенциал роста экономики после кризиса исчерпан. Премьер добавил, что за последнее время экономика показала неплохую динамику — по итогам 2017 года 1,5%. После паузы начала расти инвестиционная активность и «есть неплохие подвижки в потребительском секторе», сказал он.