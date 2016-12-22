Российский фондовый рынок за день потерял 820 млрд руб. капитализации

Торги на рынке акций закрылись падением индекса Мосбиржи на 8,34% и индекса РТС на 11,44%. Капитализация фондового рынка упала на 820 млрд руб.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Акции российских компаний на торгах в понедельник, 9 апреля, упали на фоне введения Минфином США санкций против российских миллиардеров и их активов, в том числе публичных компаний Олега Дерипаски UC Rusal и En+ Group. По итогам закрытия торгов на фондовом рынке индекс Мосбиржи (бывший ММВБ) опустился на 8,34%, индекс РТС — на 11,44%. При этом в течение дня индекс Мосбиржи опускался более чем на 9%.

Таким образом, за день капитализация российского фондового рынка упала на 820 млрд руб. — с 9,835 трлн до 9,015 трлн руб.

Лидерами падения стали акции производителя алюминия Rusal (минус 19%), металлургической компании «Мечел» (минус 19%), принадлежащего сыну миллиардера Сулеймана Керимова золотодобытчика «Полюс» (минус 16%), Сбербанка (минус 17%), кредитовавшего часть попавших под санкции российских компаний, в том числе Rusal, и «Норникеля» (минус 14,5%), в котором Олег Дерипаска владеет долей и чьи акции заложены по кредиту Rusal перед Сбербанком.

На обвал фондового рынка падением отреагировал и российский рубль. Курс евро на Московской бирже поднимался выше 75 руб. и достиг 75,35 руб. (рост на 5,56%) — такой уровень евро преодолел впервые за полтора года (с 3 августа 2016 года). К 18:39 мск курс евро вернулся к уровню в 74,07 руб.

Курс доллара в течение дня поднимался до 60,56 руб. По данным на 18:39 мск, доллар торговался на уровне 60,15 руб. за доллар.

Распродажа на фондовом рынке и ослабление рубля произошло на фоне введения Минфином США новых санкций в отношении российских бизнесменов, менеджеров госкомпаний и чиновников. Санкции предполагают блокировку активов тех, кто попал в санкционный список, а также запрещают американским гражданам и компаниям вести любую экономическую деятельность с фигурантами перечня. Основания для введения санкций — попытка Москвы подорвать западные демократии, объяснил Минфин США.