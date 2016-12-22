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Официальный курс евро за день взлетел почти на 5 руб.
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Официальный курс евро за день взлетел почти на 5 руб.
Новые санкции США, 13:31
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Официальный курс евро за день взлетел почти на 5 руб.
Устанавливаемый ЦБ курс доллара за день подскочил на 3,8 руб. В первые два часа торгов на Московской бирже единая европейская и американская валюты во вторник дорожали более чем на 3 руб.
Фото: Олег Яковлев / РБК

Официальный курс евро, определяемый ежедневно ЦБ РФ, вырос сразу на 4,97 руб., или 6,9%, — с 11 апреля курс установлен на уровне 76,85 руб. (накануне ЦБ оценил евро в 71,88 руб.). Одновременно с этим установленный регулятором курс доллара вырос на 3,8 руб., или 6,5%, — с 58,57 до 62,37 руб.

Резкий скачок официальных курсов отражает результаты торгов валютой на Московской бирже. В понедельник, 9 апреля, быстрый рост курсов доллара и евро начался уже после того, как ЦБ установил официальные курсы на следующий день, в то время как во вторник биржевые торги начались скачкообразным ростом. В первые два часа торгов стоимость евро на бирже поднималась до 78,65 руб., а курс доллара — до 63,89 руб.

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Пятирублевый скачок официального курса евро стал рекордным суточным приростом с конца 2014 года. В последний раз более значительное суточное изменение курса произошло 17 декабря 2014 года. Реагируя на резкое падение биржевого курса рубля, ЦБ в тот день поднял курс евро (с 18 декабря) сразу на 8,44 руб. — с 76,1516 до 84,589 руб. 13 января 2015 года ЦБ повышал курс евро на 5,99 руб., однако этот скачок произошел после новогодних каникул, в течение которых ежедневного официального изменения курсов не происходило.

Официальный курс доллара 18 декабря 2014 года повышался сразу на 6,63 руб., что почти вдвое превосходит сегодняшний результат. Более чем на 4 руб. за день официальный курс доллара в последний раз повышался 27 января 2016 года (+4,04 руб.).

Падение курса рубля последовало за решением Минфина США о внесении в свой санкционный список 14 крупных российских компаний (в том числе Rusal и «Ренова») и 24 граждан России, среди которых оказались миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и Игорь Ротенберг, которых Вашингтон счел «олигархами», имеющими тесные связи с Кремлем, а также главы госкомпаний (Алексей Миллер, Андрей Костин и т.д.).

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За объявлением о расширении санкций последовало обвальное падение котировок акций российских компаний, в том числе и не имеющих отношения к фигурантам санкционного списка. В понедельник индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. Капитализация российского фондового рынка за день упала на 820 млрд руб.

По оценке Bloomberg, совокупное состояние российских миллиардеров за один день сократилось на $16 млрд. При этом самой большой суммы — $2,25 млрд — лишился основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, который не был внесен в санкционный список.

«Наконец-то включили»: фигуранты и чиновники о санкционном списке США Еще 5 фото
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Автор: Евгений Калюков.
Теги: курсы валют
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Порошенко пообещал санкции против Дерипаски и других лиц из списка США Политика
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