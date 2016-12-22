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Орешкин заявил о сокращении разрыва в темпах роста ВВП России и мира
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Орешкин заявил о сокращении разрыва в темпах роста ВВП России и мира
Экономика, 13:57
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Орешкин заявил о сокращении разрыва в темпах роста ВВП России и мира
Россия отстает от среднемировых темпов роста, следует из расчетов Минэкономразвития, которые представил Максим Орешкин. Однако отрыв не такой большой, если сопоставлять темпы роста с населением
Максим Орешкин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Россия отстает от среднемировых темпов роста, следует из расчетов Минэкономразвития, которые представил Максим Орешкин. Однако отрыв не такой большой, если сопоставлять темпы роста с населением.

«Если судить о результатах 2017 года по темпам роста реального ВВП, то российский показатель (1,5%) существенно ниже среднемирового (3,7%)», — сказал министр. Разница объясняется демографической ситуацией, считает Орешкин, а для сравнения динамики роста экономики более корректно использовать показатель «темп роста ВВП на человека в возрасте 15–64 года».

Согласно этой методике, в прошлом году ВВП России вырос на 2,3%, при среднемировом темпе в 2,6% (для развитых стран он составил 2,2%, для развивающихся — 3,5%), рассказал Орешкин. «В этом контексте результаты российской экономики оказались всего на 0,3 п.п. ниже среднемирового уровня, при этом уровень ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в России превышает среднемировой на 62%», — добавил он.

Показатель роста развитых стран на две трети был обеспечен циклическими компонентами, например продолжающимся восстановлением экономик США и Евросоюза после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, пояснил глава Минэкономразвития. Темп роста ВВП развитых стран будет замедляться с текущих уровней, считает Орешкин. То же, по его словам, касается и развивающихся экономик.

В министерстве считают, что в перспективе 3–6 лет фактические темпы роста мировой экономики могут замедлиться до уровня около 3% даже при оптимистичном сценарии, а рост «ВВП на душу населения в возрасте 15–64 лет» составит около 2,2%. Россия, при базовом демографическом прогнозе, может достичь темпов роста «ВВП на душу населения в возрасте 15–64 лет» в 3,6%, опережая мировые темпы, сказал министр.

Достижение данной цели, отметил Орешкин, возможно только при росте объемов инвестиционной активности в структуре ВВП и повышении факторной производительности труда. Серьезной преградой для роста экономики Орешкин считает демографические вызовы. Чтобы их компенсировать, нужно снизить структурную безработицу, увеличить продолжительность жизни и, как следствие, численность рабочей силы, а также усовершенствовать миграционную политику, сказал он.

«С учетом демографических ограничений единственный̆ способ для России значимо повысить темпы экономического роста — увеличить объем и качество инвестиций», — подчеркнул министр.

Автор: Екатерина Копалкина.
Теги: Дмитрий Орешкин , ВВП , Инвестиции
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