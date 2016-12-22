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Медведев заявил об исчерпании послекризисного потенциала роста экономики
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Медведев заявил об исчерпании послекризисного потенциала роста экономики
Экономика, 13:34
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Медведев заявил об исчерпании послекризисного потенциала роста экономики
Потенциал роста экономики после кризиса уже исчерпан, констатировал премьер-министр. Но есть новые возможности, уверен он
Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Хотя экономика и перешла к росту, но ресурс восстановительного роста исчерпан, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на заседании коллегии Минэкономразвития, передает корреспондент РБК.

«Экономика действительно за последнее время показала неплохую динамику — по итогам прошлого года 1,5%. После довольно длительной паузы начала расти инвестиционная активность, есть неплохие подвижки в потребительском секторе. Все это, конечно, неплохо. Но для того, чтобы уверенно развиваться при такой жесткой политической, экономической, технологической, интеллектуальной конкуренции, еще очень многое предстоит сделать, этого явно недостаточно», — сказал Медведев.

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Обеспечить темпы роста ВВП России выше среднемировых в последнем послании Федеральному собранию вновь поручил президент Владимир Путин. Это должно стать «главным источником дополнительных ресурсов», отметил он. В послании Путин также поручил увеличить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру.

Обеспечить высокие темпы роста — очень сложная задача, которая требует нестандартных решений, признал Медведев. «Потенциал так называемого восстановительного роста в очередной раз после очередного витка кризиса нами исчерпан. Но появились новые возможности, которые нам необходимо использовать. Меняется и мировой технологический ландшафт, возникают новые технологии, новые продукты, самое главное — нужно искать для себя новые рынки», — сказал премьер. Он призвал увеличить инвестиции, улучшить деловой климат, обеспечить прямую государственную поддержку малого и среднего бизнеса и так далее.

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В 2017 году ВВП вырос на 1,5%, сообщил Росстат. Рост наблюдается и в начале нынешнего года — на 1,9% в январе и 1,5% в феврале (оценка Минэкономразвития). Темпы роста, вероятно, стабилизировались на уровне «вблизи потенциала» (около 1,5%), писали эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС со ссылкой на прогнозы Центробанка.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Экономика , Дмитрий Медведев
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