Мэй пожелала Юлии Скрипаль скорейшего выздоровления после выписки

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй поприветствовала новости о выписке из больницы пострадавшей от отравления россиянки Юлии Скрипаль и пожелала ей скорейшего выздоровления. Об этом сообщает The Guardian.

«Очевидно, я приветствую тот факт, что Юлия Скрипаль выписана из больницы, и я желаю ей скорейшего успешного выздоровления. Я бы хотела поблагодарить всех сотрудников больницы в Солсбери, которые отлично позаботились о ней и о ее отце (бывшем сотруднике ГРУ Сергее Скрипале)», — отметила Мэй.

Ранее глава британского МИДа Борис Джонсон назвал выписку Юлии «замечательной» и пожелал ей «скорейшего выздоровления»

Скрипали были госпитализированы после отравления 4 марта. Тогда Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» и обвинила в причастности к этому Россию. Москва отрицает обвинения и требует предоставить доказательства.

Юлия Скрипаль пришла в себя в конце марта, ее отец вышел из критического состояния 6 апреля. Девушку выписали из больницы 10 апреля, сообщила главврач медучреждения Кристин Бланшар. По данным Би-би-си, Юлия Скрипаль сейчас находится в «безопасном месте». Москва потребовала доказать добровольность происходящего с дочерью бывшего сотрудника ГРУ. По словам посла России в Британии Александра Яковенко, официальных уведомлений о выписке Юлии Скрипаль диппредставительство не получало.