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Китай анонсировал снижение тарифов на некоторые импортные товары
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Китай анонсировал снижение тарифов на некоторые импортные товары
Финансы, 07:34
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Китай анонсировал снижение тарифов на некоторые импортные товары

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай существенно снизит тарифы на импорт транспортных средств и на другие товары в 2018 году. Об этом он заявил на церемонии открытия ежегодного Азиатского экономического форума в Боао, передает Xinhua. 

«Мы решили расширять импорт», — заявил Си Цзиньпин. По его словам, Китай будет работать над тем, чтобы увеличить импорт продукции, которая способствует развитию конкуренции и в которой нуждается народ Китая. «Китай не стремится к положительному сальдо торгового баланса. Мы искренне хотим увеличить импорт и достичь баланса по международным платежам», — сказал китайский председатель.

Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами на товары на $100 млрд
Политика

В пятницу, 6 апреля, сообщалось, что американский президент Дональд Трамп передал Управлению торгового представителя США, в котором попросил рассмотреть возможность введения дополнительных тарифов на импорт из Китая общей стоимостью $100 млрд. Ранее, в начале апреля был опубликован список, в котором предлагалось ввести пошлины на 1,3 тыс. наименований китайских товаров, поставляемых в США, в размере 25% от их стоимости. В ответ на это в Китае заявили, что могут ввести такие же тарифы на американские товары, в том числе автомобили, химикаты и самолеты. 

Трамп сказал, что США «проиграли много лет назад торговую войну Китаю» из-за «глупых и некомпетентных людей». Он отметил, что на данный момент Вашингтон ее не ведет. В свою очередь, в Пекине заявили, что не боятся торговой войны с Вашингтоном, но не стремятся к ней.  

Теги: тарифы , импорт , Китай
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