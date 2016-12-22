Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами на товары на $100 млрд

США готовы ввести торговые пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью $100 млрд. Ранее Пекин и Вашингтон составили первые списки товаров, которые предлагается обложить 25-процентной пошлиной

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал указ Управлению торгового представителя Штатов (USTR) рассмотреть возможность введения дополнительных тарифов на китайские товары общей стоимостью $100 млрд.

«В свете несправедливого ответа Китая, я поручил представителю рассмотреть, возможно ли ввести дополнительные тарифы на $100 млрд в соответствии с 301 разделом [закона о торговле], и если так, определить товары, которые облагались бы такими тарифами», — цитирует Bloomberg заявление Трампа.​

​Трамп говорит о дополнительных тарифах, так как Вашингтон уже обещал обложить пошлинами китайские товары. В среду, 4 апреля, USTR опубликовало список из 1300 китайских товаров, импорт которых предлагается обложить 25-процентными пошлинами. Общая стоимость указанных в списке товаров оценивается в $50 млрд.

Китай в тот же день ответил США, заявив о готовности ввести 25-процентные пошлины на американские товары, оцениваемые также в $50 млрд., среди них — автомобили, химикаты, самолеты и, например, соевые бобы.​ Акции американских компаний и индексы ​Dow Jones и S&P 500​ реагировали на такие сообщения падением.

Заявления Пекина и Вашингтона не означают введения тарифов, сам Трамп заявил, что «все еще готов вести переговоры с Китаем».