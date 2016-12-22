Китай ввел 25-процентные пошлины на продукцию США

Госсовет КНР ввел 25-процентные пошлины на автомобили и нефтехимические продукты США. Всего в список продукции, которая попадает под пошлины, включены 106 наименований, сообщает «Синьхуа».

В списке американской продукции, на которую будут введены пошлины, оказались автомобили, продукция нефтехимии и бобы. Пока что в ведомстве не уточнили, с какого срока начнут действовать нововведения.

Торговое представительство США во вторник опубликовало список китайских товаров, на которые Соединенные Штаты могут ввести 25-процентные пошлины. В этом списке 1300 наименований. Тарифы могут быть введены на авиационную продукцию, технику, некоторые виды стали, медицинское оборудование. Такую меру в США назвали ответом на нечестную торговлю со стороны Китая.

Некоторые представители Белого дома выступили с критикой этого решения, в частности вице-президент торговой палаты США Майрон Брильянт. Свои сомнения в целесообразности введения пошлин против КНР высказали и сельхозпроизводители, которые опасаются ответных мер.

Посольство КНР в Соединенных Штатах после публикации этого списка выступило с резкой критикой решения торгового представительства США и заявило о готовности к ответным мерам.