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Китай ввел 25-процентные пошлины на продукцию США
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Китай ввел 25-процентные пошлины на продукцию США
Экономика, 13:22
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Китай ввел 25-процентные пошлины на продукцию США

Госсовет КНР ввел 25-процентные пошлины на автомобили и нефтехимические продукты США. Всего в список продукции, которая попадает под пошлины, включены 106 наименований, сообщает «Синьхуа».

В списке американской продукции, на которую будут введены пошлины, оказались автомобили, продукция нефтехимии и бобы. Пока что в ведомстве не уточнили, с какого срока начнут действовать нововведения.

США пригрозили установить тарифы на 1300 товаров из Китая
Экономика

Торговое представительство США во вторник опубликовало список китайских товаров, на которые Соединенные Штаты могут ввести 25-процентные пошлины. В этом списке 1300 наименований. Тарифы могут быть введены на авиационную продукцию, технику, некоторые виды стали, медицинское оборудование. Такую меру в США назвали ответом на нечестную торговлю со стороны Китая.

Некоторые представители Белого дома выступили с критикой этого решения, в частности вице-президент торговой палаты США Майрон Брильянт. Свои сомнения в целесообразности введения пошлин против КНР высказали и сельхозпроизводители, которые опасаются ответных мер.

Посольство КНР в Соединенных Штатах после публикации этого списка выступило с резкой критикой решения торгового представительства США и заявило о готовности к ответным мерам.

Теги: Китай , пошлины
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