В Китае заявили об отсутствии страха перед торговой войной с США

В Министерстве коммерции Китая заявили, что не боятся торговой войны с США, но не хотят ее. Об этом заявил представитель ведомства, комментируя слова президента США Дональда Трампа о планах ввести пошлины на китайский импорт в размере $100 млрд, сообщается на сайте министерства.



«В экономических и торговых вопросах США и Китая позиция Китая прописана очень четко. Мы не хотим сражаться, но мы не боимся сражаться на торговой войне», — сказал представитель китайского ведомства. Он добавил, что в Китае приняли к сведению слова Трампа и будут отслеживать ситуацию. «Если Соединенные Штаты игнорируют отличную от их позицию китайской стороны и международного сообщества и упорствуют в односторонности и протекционизме в торговле, то Китай будет придерживаться своей до конца. Он, конечно же, будет сражаться и любой ценой ответит жесткой контратакой», — сказали в китайском министерстве.



В ведомстве отметили, что Пекин примет «всеобъемлющие меры реагирования» и «решительно будет защищать интересы» своей страны и народа. Министерство торговли КНР заявило, что торговый конфликт был инициирован США. В ведомстве заявили, что Китай продолжит оставаться открытой страной, будет «защищать многостороннюю торговую систему и содействовать либерализации и упрощению глобальной торговли и инвестиций».



В среду, 4 апреля, президент Трамп заявил, что США проиграли «торговую войну» с Китаем. «Мы не ведем торговую войну с Китаем, эта война была проиграна много лет назад глупыми или некомпетентными людьми, которые представляли США», — заявил американский лидер.

В четверг Трамп передал свой указ Управлению торгового представителя США, в котором он предложил рассмотреть введение дополнительных тарифов на китайские товары общей стоимостью в $100 млрд. Американский лидер пояснил, что это было сделано в качестве ответа Китаю, который применил контрмеры, после того как США заявили о планах ввести пошлины на некоторые китайские импортные товары.