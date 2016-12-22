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Трамп заявил о проигрыше США в торговой войне с Китаем
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Трамп заявил о проигрыше США в торговой войне с Китаем
Политика, 15:54
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Трамп заявил о проигрыше США в торговой войне с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что США проиграли торговую войну с Китаем. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Мы не ведем торговую войну с Китаем, эта война была проиграна много лет назад глупыми или некомпетентными людьми, которые представляли США. Теперь у нас торговый дефицит в $500 млрд в год, а также мы теряем $300 млрд из-за хищения интеллектуальной собственности. Мы не можем допустить, чтобы подобное продолжалось», — заявил Трамп.

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Трамп подписал распоряжение о пошлинах на импорт стали и алюминия в США еще 9 марта (исключение делалось для Канады и Мексики — участников торгового соглашения NAFTA). Тариф на сталь составил 25%, алюминий — 10%. В конце месяца президент США также подписал отдельный меморандум о сокращении торгового дефицита с Китаем — по мнению Трампа, Пекин нарушает заключенные торговые соглашения.

В среду, 4 апреля, Торговое представительство США представило список из 1,3 тыс. китайских товаров, на которые американские власти могут ввести пошлины в 25%. Среди них — авиационная продукция, техника, некоторые виды стали, а также медицинское оборудование. В США заявили, что такие меры будут приняты в ответ на нечестную, по мнению американских властей, торговую политику Китая.

Белый дом планирует обсудить ввод пошлин на товары из Китая 15 мая с представителями американского бизнеса. Окончательное решение по тарифам будет принято после такого обсуждения.

На фоне планов США 4 апреля Госсовет Китая ввел 25-процентные пошлины на 106 товаров американского импорта, в том числе на автомобили и нефтехимическую продукцию. Однако пока неясно, с какого числа будет они действовать. 1 апреля Госсовет также ввел пошлины на фрукты и свинину.

Теги: Дональд Трамп , торговая война , Китай
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