В МВД Германии не нашли террористического следа в мюнстерском инциденте

Водитель, наехавший на людей в немецком Мюнстере, был одиночкой, не связанным с террористическими организациями. Об этом в эфире немецкого канала N24 заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, передает Welt.

По его словам, этому есть убедительные свидетельства, однако, несмотря на них, все должно быть тщательно расследовано.

Автомобиль въехал в толпу в центре Мюнстера вечером 7 апреля. В результате погибли два человека. Водитель машины покончил с собой. Около 20 человек получили ранения. В МВД сообщили, что за рулем находился гражданин Германии, не связанный с исламистами.

Немецкие СМИ узнали, что этого человека звали Йенс Р., ему было 48 лет. Мужчина уже давно проживал в Мюнстере. Он имел проблемы с психикой.