ЕС призвал международное сообщество ответить на химатаку в Думе в Сирии

Европейский союз решительным образом осуждает применение химического оружия в городе Дума в Сирии и призывает международное сообщество к немедленному реагированию. Об этом говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии Евросоюза.
«Сообщения из Думы, подвергшейся осаде и бомбардировкам силами режима и его союзников, говорят о том, что накануне вечером было убито большое число мирных жителей, включая семьи, которые погибли в своих укрытиях. Доказательства указывают на еще одну химическую атаку режима», — уточняется в заявлении.
Евросоюз призвал Совет Безопасности ООН восстановить мандат совместного механизма по расследованию применения химического оружия в Сирии для выявления исполнителей. ЕС призвал сторонников режима, Россию и Иран, использовать свое влияние для предотвращения дальнейших химатак и обеспечения прекращения боевых действий и деэскалации насилия в соответствии с резолюцией СБ ООН 2401. «Защита гражданских лиц должна оставаться абсолютным приоритетом», — считают в ЕС.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о возможном применении химоружия в Думе. Он подчеркнул, что на данном этапе ООН не может проверить, соответствуют ли действительности данные о химатаке, но любое применение химоружия незаконно и должно быть тщательно расследовано.
О том, что сирийская авиация применила бомбы с хлорином в контролируемом оппозицией городе Дума, сообщили в ночь на 8 апреля активисты и Сирийско-американское медицинское общество (SAMS). По их данным, в результате химатаки погибли не менее 49 человек, сообщал Reuters.
Начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко выступил с «решительным опровержением» данной информации. По его словам, Россия готова направить специалистов в район предполагаемой атаки, чтобы те собрали данные.
Президент США Дональд Трамп обвинил своего сирийского коллегу Башара Асада в организации атаки в Думе и назвал его «животным». Американский лидер пообещал, что за подобные действия Сирия заплатит «большую цену».