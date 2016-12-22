В Роскомнадзоре рассказали об объяснении Facebook блокировки Кадырова

Администрация Facebook заявила, что блокировка страницы главы Чечни Рамзана Кадырова связана с нахождением его в санкционном списке, заявил глава ведомства Александр Жаров. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Пришел официальный ответ, что, поскольку господин Кадыров находится в санкционном списке, это связано с этим. На второй наш вопрос, почему это касается избирательно только Рамзана Ахматовича, мы ответа не получили», — сказал он.

В феврале Роскомнадзор попросил администрацию соцсети в течение месяца объяснить блокировку аккаунтов Кадырова в Facebook и Instagram (последней также владеет Facebook). Они были закрыты администрациями соцсетей 23 декабря 2017 года. Это произошло после того, как глава Чечни попал под санкции в США по «закону Магнитского» (администрация Facebook подтвердила РБК связь блокировки с санкциями). В Вашингтоне назвали Кадырова ответственным за «убийства и пытки». В Кремле тогда выразили озабоченность действиями администраций соцсетей. Глава Чечни заявил, что «спокойно относится к этой мышиной возне США».

Сразу после блокировки аккаунтов Кадырова парламент Чечни заявил, что прекращает пользоваться Instagram.