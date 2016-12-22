В Кремле заявили о необходимости осмыслить блокировку соцсетей Кадырова

В Кремле пока не обсуждается вопрос о реакции правительства на блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсетях. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Безусловно, подобные действия вызывают обеспокоенность и не добавляют реноме социальным сетям. Вопросы есть, все подлежит осмыслению», — сказал Песков.
Ранее в правительстве пообещали «симметрично ответить» на блокировку. Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел инцидент «нарушением прав на информирование и на общение».
23 декабря страницы Кадырова в Instagram и Facebook оказались недоступны. Как сообщил РБК министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, аккаунт Кадырова в Instagram «подвергся кибератаке». Он пояснял, что блокировка не связана с техническими причинами.
Ранее Вашингтон расширил санкции по «списку Магнитского», в черный список попал в том числе глава Чечни. Американские власти считают администрацию главы Чечни связанной с «убийствами, пытками и другими масштабными нарушениями прав человека». В Чечне расширение санкционного списка сочли «новогодним подарком».