Кадыров назвал «мышиной возней» блокировку аккаунта в Facebook

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал деактивацию своей страницы в Facebook «мышиной возней», к которой он «очень спокойно» относится. Об этом он написал в своем Twitter.

Аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы 23 декабря, спустя три дня после того, как глава Чечни подпал под санкции США по «закону Магнитского».

В Facebook РБК объяснили блокировку страницы Кадырова тем, что он относится к лицам, которые находятся в «списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций». В компании уточнили, что у нее есть «юридическое обязательство» деактивировать аккаунты таких людей.



В Кремле заявили, что блокировка аккаунтов в социальных сетях «вызывает обеспокоенность и не добавляет реноме социальным сетям».