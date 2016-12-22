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Парламент Чечни бойкотировал Instagram
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Парламент Чечни бойкотировал Instagram
Политика, 01:01
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Парламент Чечни бойкотировал Instagram

Парламент Чечни заявил о выходе из соцсети Instagram вслед за спикером республиканского собрания ​Магомеда Даудова. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте законодательного органа Чечни.

Депутаты заявили, что решили поддержать инициативу Даудова, закрывший свой аккаунт «до тех пор, пока не разблокируют страницу Главы ЧР, Героя России Рамзана Кадырова». «Депутаты Парламента ЧР вслед за спикером Магомедом Даудовым выйдут из социальной сети Инстаграм», — говорится в сообщении.

Страницы Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы администрацией соцсетей 23 декабря. Министр информации республики заявил, что это связано с «диверсионной кибератакой» из-за включения Кадырова в санкционный список США. Американские власти считают, что глава Чечни связан убийствами, пытками и другими масштабными нарушениями прав человека» на территории республики.

Сам Кадыров заявил о запуске с 2018 года собственной чеченской соцсети @Mylistory, «которая ни в чем не уступает заморским».

 

Теги: Чечня , Instagram , бойкот , Парламент
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