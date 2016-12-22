Facebook объяснил блокировку страницы Кадырова санкциями

Социальная сеть Facebook объяснила РБК, по каким причинам была заблокирована страница Рамзана Кадырова. Решение связано с введенными в отношении главы Чечни санкциями США

Рамзан Кадыров (Фото: Global Look Press)

«Аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — говорится в ответе социальной сети на запрос РБК.

США ввели санкции против Кадырова 20 декабря. Речь идет о попадании главы Чечни в «список Магнитского». По мнению американских властей, администрация чеченского лидера связана с «убийствами, пытками и другими масштабными нарушениями прав человека». Санкции предполагают запрет на въезд в США и заморозку активов на территории страны.

Спустя три дня, 23 декабря, аккаунты главы Чечни в Facebook и Instagram были заблокированы.

В тот же день министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал случившееся «подлой диверсионной кибератакой» и увидел связь с тем, что глава республики подпал под санкции. «Учитывая последние события, связанные с пустозвонным «списком Магнитского», все логично ложится в канву событий», — сказал Умаров.

Сам Кадыров в своем Telegram-канале уточнял, что обращался с запросом к руководству Instagram относительно блокировки аккаунта, однако ответа не последовало.

На прошлой неделе санкции против Кадырова прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы считаем незаконными эти санкции, считаем недружественными. Мы с ними не согласны, это все, что нужно сказать», — сказал Песков, добавив, что «с большой долей вероятности можно предположить, что принцип взаимности будет соблюдаться».