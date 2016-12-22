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Токсиколог рассказал о «чудесном» выздоровлении Скрипалей
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Токсиколог рассказал о «чудесном» выздоровлении Скрипалей
Отравление Скрипалей, 13:31
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Токсиколог рассказал о «чудесном» выздоровлении Скрипалей

Выздоровление бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пострадавших от отравления, можно назвать чудом. Об этом заявил профессор кафедры токсикологии Лидского университета Алистер Хей, передает Sky News.

Сергей Скрипаль вышел из критического состояния
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По словам профессора, Скрипали выжили благодаря хорошему уходу. «Уверен, если бы парамедики не прибыли на вызов так быстро, Скрипали не выжили бы», — заявил Хей. Он уверен: человек, вызвавший медиков, спас пострадавших.

Медикам пришлось действовать «на ощупь», так как готового антидота к «Новичку» не существует,​ и как тело справляется с этим веществом — до конца не известно, пояснил Хей. Он добавил, что, возможно, медики погрузили пострадавших в искусственную кому и вывели после того, как от яда удалось избавиться.

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6 апреля в госпитале Солсбери сообщили, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, однако не уточнили, в сознании ли он.

Юлия Скрипаль пришла в себя в конце марта. Медики сообщили, что она в состоянии есть и пить самостоятельно. 5 апреля британская полиция опубликовала сообщение от ее имени. В нем говорилось: «Мое состояние улучшается с каждым днем».

6 апреля племянница Скрипаля Виктория сообщила, что поговорила с двоюродной сестрой по телефону. Она передала запись беседы каналу «Россия 1», однако журналисты заявили, что подтвердить ее подлинность пока не могут.

Теги: Великобритания , Сергей Скрипаль
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