Токсиколог рассказал о «чудесном» выздоровлении Скрипалей

Выздоровление бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пострадавших от отравления, можно назвать чудом. Об этом заявил профессор кафедры токсикологии Лидского университета Алистер Хей, передает Sky News.

По словам профессора, Скрипали выжили благодаря хорошему уходу. «Уверен, если бы парамедики не прибыли на вызов так быстро, Скрипали не выжили бы», — заявил Хей. Он уверен: человек, вызвавший медиков, спас пострадавших.

Медикам пришлось действовать «на ощупь», так как готового антидота к «Новичку» не существует,​ и как тело справляется с этим веществом — до конца не известно, пояснил Хей. Он добавил, что, возможно, медики погрузили пострадавших в искусственную кому и вывели после того, как от яда удалось избавиться.

6 апреля в госпитале Солсбери сообщили, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, однако не уточнили, в сознании ли он.

Юлия Скрипаль пришла в себя в конце марта. Медики сообщили, что она в состоянии есть и пить самостоятельно. 5 апреля британская полиция опубликовала сообщение от ее имени. В нем говорилось: «Мое состояние улучшается с каждым днем».

6 апреля племянница Скрипаля Виктория сообщила, что поговорила с двоюродной сестрой по телефону. Она передала запись беседы каналу «Россия 1», однако журналисты заявили, что подтвердить ее подлинность пока не могут.