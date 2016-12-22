Племянница Скрипаля прокомментировала отказ Великобритании выдать ей визу

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что была уверена в том, что Великобритания откажет ей в визе. Об этом она сказала британскому телеканалу Sky News.

«Я была уверена, что так произойдет. Вы все ожидали чего-то другого. Конечно, я знала, что мне не дадут [визу]. Им [англичанам], должно быть, есть что скрывать», — считает она.

Виктория Скрипаль в разговоре с телеканалом также высказала мнение, что ее дядя и двоюродная сестра Юлия отравились из-за того, что «съели что-то не то» в баре. Ранее в интервью «Известиям» она отмечала, что верит только в «бытовую» версию отравления родственников. «Для меня сейчас существует только одна версия — бытовая. То, что это преподнесли так, значит, это кому-то нужно», — говорила она.

О том, что британские власти отказали Виктории Скрипаль в визе, заявили в Хоум-офисе Великобритании 6 апреля. Такое решение было принято из-за того, что ее заявление «не соответствовало иммиграционным правилам», пояснили в ведомстве. В эфире телеканала «Россия 1» 5 апреля прозвучала запись разговора Виктории с Юлией Скрипаль. Последняя в ходе разговора предупредила двоюродную сестру, что в британской визе ей откажут.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова призвала Лондон прояснить ситуацию с визой племянницы Сергея Скрипаля. «Лондон заврался дальше некуда. На наш взгляд, уж точно высказаться относительно выдачи или невыдачи визы Виктории Скрипаль Британия в состоянии. И мы ждем этих заявлений», — подчеркнула она.