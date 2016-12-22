Племянница Скрипаля рассказала о желании забрать из Британии его дочь

Племянница отравленного в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о своем намерении прилететь в Британию и забрать его дочь Юлию

Юлия Скрипаль (Фото: Личная страница Юлии Скрипаль / Facebook )

Виктория Скрипаль — племянница, отравленного в Британии бывшего российского разведчика, рассказала, что считает своей задачей привезти в Россию его дочь — Юлию Скрипаль. Об этом она рассказала в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«На данный момент у меня есть одна задача: полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию. Про Сергея Викторовича — там все намного сложнее», — сказала Виктория Скрипаль, отметив, что в связи с этим она будет «держать нейтралитет по отношению к Великобритании, нейтралитет по отношению к нам [России]».

Она также сказала, что Юлия Скрипаль не была связана с политикой, а «просто работала» и «жила нормальной жизнью».

Виктория Скрипаль недавно получила загранпаспорт и уже отнесла документы на получение визы в консульство Великобритании. По ее словам, с этим ей помог посол России в Британии Александр Яковенко. «Он будет меня непосредственно ждать, встречать [в Лондоне]. Мы с ним с прошлой пятницы поддерживаем связь», — рассказала она.

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