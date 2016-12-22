Племянница Скрипаля сочла основной бытовую версию отравления в Солсбери

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория, которая недавно пообщалась с его дочерью по телефону, верит только в «бытовую» версию отравления ее дяди и двоюродной сестры Юлии. Об этом она сообщила в интервью «Известиям».

«Для меня сейчас существует только одна версия — бытовая. То, что это преподнесли так, значит, это кому-то нужно», — сказала Виктория Скрипаль.

Однако кому именно это было нужно, она не знает. Племянница Скрипаля, которая проживает в России, отметила, что ее дядя и двоюродная сестра вели обычную жизнь и не интересовались политикой.

Также она поделилась своими впечатлениями от телефонного разговора с Юлией Скрипаль. Она отметила, что по голосу ее двоюродная сестра была здорова. «Когда мы уже переслушали запись, услышали, что под конец она была готова расплакаться, и слышно, что телефон забирают», — сказала Виктория Скрипаль.

В четверг она общалась с Юлией Скрипаль по телефону. Запись разговора получил телеканал «Россия 1».

Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта. На следующий день врачи сказали , что она может сама есть и пить, а первое свое заявление дочь бывшего полковника ГРУ сделала в четверг, 5 апреля. Она рассказала, что ее состояние улучшается с каждым днем, а также попросила уважения к личной жизни ее семьи «во время всего периода выздоровления». «Я уверена, что вы понимаете, что вся эта история несколько сбивает с толку», — сказала она.

В разговоре с сестрой Юлия Скрипаль отметила, что «никто не умер», ее отец отдыхает и у «всех нормальное здоровье».

В Великобритании считают, что за отравлением Скрипаля и его дочери стоят российские власти. В Москве все обвинения отрицают.