Посольство России попросило Британию выдать визу племяннице Скрипаля

Российское посольство в Лондоне направило в дипломатическое представительство Британии в Москве ноту с просьбой о выдаче визы племяннице экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории. Об этом сообщает пресс-служба российской дипмиссии.

«Мы направили в посольство Великобритании в Москве ноту с просьбой о выдаче британской визы племяннице Сергея Скрипаля Виктории. Несколько дней назад мы уже проинформировали об этом намерении британскую сторону», — говорится в сообщении.

В посольстве выразили надежду на то, что запрос о выдаче визы «будет рассмотрен максимально оперативно, как того требуют обстоятельства».

Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией были обнаружены отравленными на улице британского Солсбери 4 марта. По версии Лондона, в произошедшем виновна Россия. Однако Москва все обвинения в причастности к отравлению отрицает. В настоящее время Сергей Скрипаль в тяжелом состоянии находится в больнице. При этом Юлия Скрипаль, которая является гражданкой России, пришла в сознание и пошла на поправку. После этого Виктория Скрипаль изъявила желание приехать в Лондон и посетить двоюродную сестру.