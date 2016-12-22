МИД призвал Лондон прояснить ситуацию с визой племянницы Скрипаля

Лондон должен официально высказаться относительно выдачи или невыдачи визы в Великобританию племяннице бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории Скрипаль. Об этом официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 24».

«Лондон заврался дальше некуда. На наш взгляд, уж точно высказаться относительно выдачи или невыдачи визы Виктории Скрипаль Британия в состоянии. И мы ждем этих заявлений», — сказала она.

Ранее в Хоум-офисе Великобритании заявили, что власти страны отказались выдать визу Виктории Скрипаль. Представитель ведомства объяснил отказ тем, что заявление Виктории «не соответствовало иммиграционным правилам».

Накануне, 5 апреля, стало известно, что Виктория созвонилась со своей двоюродной сестрой Юлией Скрипаль, которая несколько дней назад пришла в сознание. Запись их разговора опубликовал канал «России 1». Телеканал отмечал, что подтвердить подлинность аудиозаписи пока не удалось.

В ходе разговора Виктория сообщила сестре о намерении получить визу и приехать в Великобританию. В ответ Юлия сказала, что «визу никто не даст». Племянница Сергея Скрипаля отмечала, что согласие сестры необходимо для получения визы. На вопрос о том, согласна ли Юлия увидеться, та отвечает «нет». «Я думаю, сейчас ситуация такая… потом разберемся. Там уже потом будет видно», — сказала она.

Британские медики 29 марта сообщили, что Юлия Скрипаль пришла в сознание. 6 апреля, стало известно, что из критического состояния вышел и Сергей Скрипаль.