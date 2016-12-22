Родственница из России решила навестить пришедшую в себя Юлию Скрипаль

Виктория Скрипаль, двоюродная сестра россиянки Юлии Скрипаль, пострадавшей от отравления в британском Солсбери, решила приехать в Великобританию. Об этом сообщили РБК в пресс-группе посольства России в Великобритании.

«После информации о том, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось и она может говорить, Виктория изъявила желание приехать в Лондон и посетить двоюродную сестру», — отметили в диппредставительстве.

«Исходим из того, что британские власти, руководствуясь гуманитарными соображениями, оперативно выдадут ей визу», — отметили в посольстве.

Юлия Скрипаль — дочь бывшего полковника ГРУ России Сергея Скрипаля. 4 марта она была госпитализирована вместе с отцом после отравления неизвестным веществом. 29 марта медики сообщили, что она пришла в себя, на следу​ющий день стало известно, что она может самостоятельно есть и пить. Власти надеются, что она скоро сможет дать показания. Ее отец находится в стабильно тяжелом состоянии.