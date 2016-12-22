Мантуров пообещал увеличить поддержку попавших под санкции компаний

Глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал увеличить поддержку подпавших под санкции США компаний.

«Российские компании, которые подпали под санкции, будем еще больше поддерживать», — заявил он журналистам.

По его словам, «были некоторые прецеденты ранее по введенным санкциям против российских компаний, и некоторые банки, некоторые потребители пытались максимально устраниться от использования продукции этих компаний». В Минпромторге не приемлют такого подхода и намерены за него «жесточайше наказывать» административно, указал министр.

«Это просто, по меньшей мере, непатриотично, раз, а, во-вторых, экономически мы этого делать не позволим», — подчеркнул министр.

Ранее 6 апреля Минфин США опубликовал новый санкционный список, в который попали 26 россиян и более десятка компаний.

Под ограничения, в частности, попали бизнесмен Олег Дерипаска, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, член Совета Федерации Сулейман Керимов, глава ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, бизнесмен Игорь Ротенберг, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмен Виктор Вексельберг, глава Роскомнадзора Александр Жаров, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие.​ Среди компаний, попавших под санкции — агрохолдинг «Кубань», компании «Базовый элемент», EN+, группа «ГАЗ», ООО «Газпром бурение», UC Rusal.