Порошенко призвал расширить украинский санкционный список вслед за США

Президент Украины приветствовал «беспрецедентное расширение» санкций против фигурантов «кремлевского списка» и поручил СНБО подготовить синхронизацию санкционных режимов США и Украины

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Президент Украины Петр Порошенко назвал «беспрецедентное расширение» властями США персональных санкций на фигурантов опубликованного в январе 2018 года «кремлевского доклада» «достойным ответом агрессору».

Глава государства заявил, что приветствует решение властей США, и отметил, что свободный мир продолжает укреплять коалицию, направленную против России​ и действующую «на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей».

Выразив уверенность в том, что решение по ужесточению санкций против «кремлевской верхушки» будет принято и Евросоюзом, Порошенко призвал своих подчиненных подготовить принятие аналогичных мер.

«В самое ближайшее время ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны Украины комплексных предложений по синхронизации украинского и американского санкционных режимов. Только единым фронтом мы сможем изменить поведение России и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в заявлении Порошенко, опубликованном на его странице в сети Twitter.

Ранее 6 апреля Минфин США объявил о включении семи крупных российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников в список лиц, активы которых подлежат заморозке.

«Власти России совершают множество скверных поступков по всему миру, они продолжают оккупировать Крым и провоцировать насилие на востоке Украины, снабжать режим [президента Сирии Башара] Асада, бомбящий собственных граждан, сырьем и оружием, пытаются подорвать демократические государства Запада и осуществляют злонамеренные действия в киберпространстве. Российские олигархи и элиты, получающие прибыль от действий этой бесчестной системы, больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства», — заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.