В «Транснефти» прокомментировали тариф на прокачку«Роснефти» в Казахстане

В «Транснефти» «крайне возмущены» снижением тарифа для «Роснефти» на прокачку нефти через Казахстан, которое произошло на фоне повышения тарифов на транспортировку нефти по казахстанскому участку. Об этом заявил журналистам глава «Транснефти» Николай Токарев, сообщает корреспондент РБК.

Компания «КазТрансОйл» с 1 апреля повысила в 2,5 раза тарифы на транзит нефти по казахстанскому участку магистрального трубопровода. Ранее по решению ФАС был снижен на 16,7% тариф на прокачку сырья «Роснефти» в Китай. Тариф «Транснефти» по всей системе магистральных трубопроводов был проиндексирован на 4%. При этом сама компания настаивала на увеличении тарифов на 21%.

«То, что «Роснефть» молчит до сих пор и не возмущается, несмотря на то, что ей в 2,5 раза партнеры из Казахстана подняли тариф по своей территории, это о многом говорит, правда? Если они из-за одного процента (повышения тарифа «Транснефти». — РБК) могут истерику устраивать, то из-за 2,5 раз... и тишина», — сказал Токарев.

«Этот вопрос обсуждался на совещании у [вице-премьера Аркадия] Дворковича, но по-прежнему ситуация остается в том состоянии, в котором остается. Это к вопросу выпадающих доходов «Транснефти» в 1 млрд руб. в год из-за снижения тарифа на прокачку нефти на шестнадцать с лишним процентов для «Роснефти» в сторону Казахстана», — добавил глава «Транснефти».

Дворкович сказал, что было поручение ФАС и Минэнерго «рассмотреть и доложить», однако пока он не видел доклада. ​«Но там есть разногласия между «Роснефтью» и «Транснефтью» на эту тему​. Непросто будет найти компромисс», — заметил он.

В январе Токарев, говоря о снижении тарифа на прокачку нефти «Роснефти» через Казахстан в Китай, назвал это необоснованным и неаргументированным решением. «Нам до сих пор остается неясным, почему за счет «Транснефти» надо решать проблемы «Роснефти», — отметил он.



В сентябре 2017 года «Роснефть» и китайская CEFC China Energy заключили контракт на пять лет на поставку российской нефти в Китай. В ноябре совет директоров «Роснефти» одобрил поставку CEFC до 60,8 млн т на этот срок. Незадолго до этого «Роснефть» запросила «Транснефть» о возможности увеличения поставок в Китай транзитом через Казахстан до 13 млн т в год с нынешних 10 млн, сообщали источники Reuters и «Коммерсантъ». В конце декабря «Роснефть» и «Транснефть» заключили договор на транспортировку нефти в 2018 году.