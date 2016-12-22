ФАС снизила тариф на прокачку сырья «Роснефти» в Китай на 16,7%

ФАС 7 декабря утвердила снижение тарифа на транспортировку нефти в направлении Китая через Казахстан на 16,7% к уровню действующего, сообщило ведомство на своем сайте. ​Одновременно антимонопольное ведомство индексировало тариф «Транснефти» по всей системе магистральных трубопроводов на 4%.

Эти решения, по данным ведомства, приняты исходя из непревышения прогнозного уровня инфляции и необходимости обеспечить качество нефти по содержанию серы, транспортируемой на российские НПЗ и на экспорт. Они направлены на выравнивание тарифной нагрузки для всех потребителей в связи с изменениями схемы нормальных грузопотоков нефти.

«Роснефть» в октябре обратилась в ФАС с просьбой установить тариф на прокачку нефти по нефтепроводу ВСТО в порт Козьмино и Китай отдельно по участкам. В 2017 году «Транснефть» на несколько месяцев повысила тариф на прокачку в сторону Казахстана, поскольку выросла протяженность маршрута в этом направлении для сырья «Роснефти», поставки же «Роснефти» транзитом в Китай в этом направлении выросли с 3 до 10 млн т. ​

«Транснефть» прокачивает нефть «Роснефти» петлей через Уфу, чтобы смешивать сибирскую малосернистую нефть с более сернистой поволжской, чтобы не портить качество нефти в западном направлении и при поставках на НПЗ.

По мнению представителя «Транснефти» Игоря Демина, решение снизить тариф на прокачку нефти в сторону Казахстана приведет к перекрестному субсидированию, против которого всегда выступал ФАС. Кроме того, он назвал это дотацией государства в пользу компании, где доля госучастия составляет чуть более 50%. «Зачем нужен дотируемый государством экспорт нефти?» — удивляется он. Потери «Транснефти» от такой схемы он оценивает более чем в 1,1 млрд руб в год. Демин подчеркнул, что при наращивании «Роснефтью» прокачки нефти по этому маршруту потери «Транснефти» будут расти.

В сентябре 2017 года «Роснефть» и китайская CEFC China Energy заключили пятилетний контракт на поставку российской нефти в Китай. В ноябре совет директоров «Роснефти» одобрил поставку CEFC до 60,8 миллиона тонн в течение пяти лет. В начале октября «Роснефть» запросила «Транснефть» о возможности увеличения поставок в Китай транзитом через Казахстан до 13 млн тонн в год с нынешних 10 млн тонн.

Как писал «Коммерсант», ФАС предлагал в ноябре-декабре в 2,6 раза снизить тариф на прокачку нефти в Казахстан через станцию Юргамыш (нефтепровод ТОН-2) — до 225 руб. за тонну, одновременно повысив тариф по нефтепроводу Восточная Сибирь — Тихий океан на 43,55 руб. за тонну, до 2504 руб. По сообщению источника РБК, близкого к участникам совещания в правительстве, посвященному прокачке нефти через Казахстан, конкуренты «Роснефти» воспротивились продлению этой схемы субсидирования экспорта «Роснефти» на 2018 год, отказавшись оплачивать надбавку к тарифу по ВСТО, поэтому было принято решение переложить эту нагрузку на «Транснефть».