ФАС решила увеличить тарифы на услуги «Транснефти» в 2018 году на 4%

В 2018 году тарифы на услуги «Транснефти» будут проиндексированы на 4%. Такое решение приняла Федеральная антимонопольная служба, рассказал начальник управления регулирования ТЭК ведомства Дмитрий Махонин, передает «Интерфакс».

«Правление ФАС приняло решение индексировать тарифы «Транснефти» на 4%, из них 0,1% — это индексация по «казахстанской петле», — сообщил он. При этом сама компания настаивала на увеличении тарифов на 21%.

Махонин отметил, что при этом решении у «Транснефти» остается определенный объем выпадающих доходов. «20 декабря у вице-премьера Аркадия Доврковича будет совещание. Если будет принято решение сделать корректировку в части «петли», мы это сделаем. Если по «петле» будет принято какое-то другое решение, мы будем думать, как исполнять», — рассказал представитель ведомства.

Комментируя решение ФАС, в компании отметили, что при его принятии была учтена только инфляция. «Не учитывается потребность в выплате дивидендов, как хочет Минфин (50% чистой прибыли по МСФО). За 2018 год это более 88 млрд руб. Кроме того, за 2017 год мы уплатили неучтенные в тарифе дополнительные 21 млрд руб. (при заложенных в тариф 31 млрд руб.)», — заявил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. Он пояснил, что в этих условиях и при увеличении тарифа лишь на 4% возникнет дефицит в размере 88 млрд руб.

Ранее стало известно, что «Роснефть» обратилась к «Транснефти» с просьбой увеличить транзит нефти через Казахстан в Китай. Компания намерена увеличить объемы транзита с 10 до 13 млн т нефти.