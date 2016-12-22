«Роснефть» и «Транснефть» заключили договор на транспортировку нефти в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы «Роснефти».

Согласно условиям контракта, «Транснефть» поставит 184,4 млн т нефти. Размер сделки в денежном выражении не определен. Он зависит от тарифов на транспортировку нефти, количества нефти и маршрута. При этом, согласно контракту, размер сделки составит не менее 3,12% от стоимости активов «Роснефти». Стоимость активов компании по состоянию на 30 сентября 2017 года составляла 10,197 трлн руб. Таким образом, сумма сделки составит не менее 318 млрд руб.

В декабре 2016 года стало известно, что «Роснефть» начала судебную тяжбу с «Транснефтью», направив в суд заявление «об обеспечении имущественных интересов». Предметом спора стал контракт на транспортировку нефти между компаниями на 2017 год. В «Роснефти» заявляли, что «Транснефть» присваивала до 0,7 млн т нефти компаний-поставщиков ежегодно. В феврале 2017 года «Роснефть» отозвала иск. В официальном заявлении она пояснила, что обе стороны договорились во внесудебном порядке о снижении нормативов потерь нефти в трубопроводах.

