Глава «Транснефти» заявил о сохраняющихся разногласиях с «Роснефтью»

Разногласия всегда возникают между большими компаниями, но в «Роснефти» считают, что все должны ориентироваться на ее интересы, сказал глава «Транснефти» Николай Токарев. В «Роснефти» заявляют о конструктивном сотрудничестве

Николай Токарев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент «Транснефти» Николай Токарев заявил о сохранении разногласий с компанией «Роснефть». «Разногласия всегда возникают в работе больших компаний, потому что интересы «Роснефти» нам понятны, а интересы «Транснефти» им не совсем понятны. Они почему-то считают, что все должны ориентироваться на интересы в первую очередь «Роснефти». К сожалению, их в этом поддерживают федеральные ведомства», — сказал Токарев, отвечая на вопрос РБК на пресс-конференции.

В частности, он упомянул снижение тарифа на прокачку нефти «Роснефти» через Казахстан в Китай.«Это абсолютно необоснованное и не подкрепленное никакими аргументами решение. Нам до сих пор остается неясным, почему за счет «Транснефти» надо решать проблемы «Роснефти», — отметил Токарев. По его словам, также остается несколько текущих вопросов, которые касаются работы в портах. Деталей он не уточнил.

Комментируя слова главы «Транснефти», пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил РБК: «У нас все нормально. Мы конструктивно сотрудничаем. Разногласия между партнерами бывают всегда, если это серьезные партнеры и действуют в своих интересах и интересах своих акционеров. Эти разногласия для того и существуют, чтобы их разрешать».

Токарев также рассказал, что последний раз виделся с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным в конце декабря на встрече у президента Владимира Путина в Кремле, в которой участвовали крупнейшие бизнесмены и топ-менеджеры. «В последний раз мы виделись 21 декабря на встрече у президента, и по алфавиту если смотреть, то мы даже сидели с ним рядом, но это не повлияло на меньшее количество разногласий, они всегда возникают в работе больших компаний», — заметил он.

Самый громкий спор «Роснефти» и «Транснефти» возник в конце 2016 года: тогда нефтяная компания отказалась продлевать контракт с «Транснефтью» и через суд потребовала пересмотреть методику расчетов остатков нефти и нефтепродуктов в трубопроводах. В иске «Роснефти» говорилось, что ежегодно «Транснефть» могла присваивать до 0,7 млн т нефти в виде технических издержек (сопоставимо с объемами годовой добычи крупного месторождения). Стороны жаловались в ФАС, председателю Верховного суда и премьеру Дмитрию Медведеву. Но 17 февраля «Роснефть» отозвала свой иск и подписала контракт на прежних условиях. Руководители «Транснефти» и «Роснефти» попросили министра энергетики Александра Новака взять под контроль работу по снижению нормативов технологических потерь нефти.

26 декабря компании подписали контракт на транспортировку нефти в 2018 году.