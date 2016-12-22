СМИ узнали о высылке из Москвы личного переводчика посла США в России

Из Москвы в связи с «делом Скрипаля» выслали отдел политики американской дипмиссии в полном составе, а также личного переводчика посла США в России Джона Хантсмана и пресс-секретаря посольства. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам источников, из России был выслан и глава отдела политики дипмиссии Крис Робинсон. По словам источников газеты в российских госструктурах, все выдворенные дипломаты «на самом деле работали в ЦРУ, АНБ и разведывательном управлении Минобороны США».

Сотрудники американской дипмиссии покинули Москву 5 апреля, сообщал посол США в России Джон Хантсман. «Теперь наш коллектив стал меньше, но не менее предан делу стабилизации отношений между США и Россией — задаче, которая сегодня важна, как никогда», - отмечал посол.

Выдворение американских дипломатов стало зеркальным ответом на решение США выслать 60 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери в начале марта. Вашингтон постановил закрыть генконсульство России в Сиэтле, в Москве ответили на это закрытием американского генконсульства в Санкт-Петербурге. Глава МИД России Сергей Лавров назвал высылку российских дипломатов «детскими играми» Запада.