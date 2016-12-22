Генконсульство России в Сиэтле прекратило принимать граждан

Генеральное консульство России в Сиэтле прекратило принимать граждан с 26 марта. Об этом сообщается на сайте российского представительства.



Как отмечается в сообщении, такое решение было принято из-за решения властей США закрыть генконсульство. Российские дипломаты отметили, что оно не принимает больше граждан по паспортным, визовым вопросам, а также по вопросам гражданства и нотариата.

Вашингтон решил выслать 60 сотрудников российских дипломатических миссий в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Среди них — 12 сотрудников представительства при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, остальные — сотрудники диппредставительств в США. Также американские власти решили закрыть российское генконсульство в Сиэтле. Оно прекратит свою работу в пятницу 30 марта.

Решение о высылке российских дипломатических представительств приняли более 14 стран, в том числе государства ЕС, Украина и Канада. Ранее Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля (он был выдан Западу в 2010 году) и его дочери Юлии. В Москве все обвинения в причастности к произошедшему отрицают.

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Вашингтон хочет продолжать работу с Москвой, передает ТАСС. «Двери с нашей стороны открыты», — сказал он. Американский дипломат отметил, что Вашингтон хочет продолжать разговор с Москвой по вопросам безопасности, «раздражителям между двумя странами», а также по Украине и Северной Корее.

В Кремле сообщили, что ответят на высылку российских дипломатов «зеркальными мерами». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва будет руководствоваться «принципами взаимности». В МИД России сообщили, что ответят всем странам, которые приняли решение выдворить дипломатических представителей.