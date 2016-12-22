Посол США рассказал про отъезд из Москвы высланных дипломатов

Посол США в России Джон Хантсман рассказал на своей странице в Twitter про отъезд из Москвы высланных в связи с «делом Скрипаля» сотрудников американского посольства.

Хантсман отметил, что сегодня «60 лучших госслужащих США» досрочно покинули посольство в Москве. «Теперь наш коллектив стал меньше, но не менее предан делу стабилизации отношений между США и Россией — задаче, которая сегодня важна, как никогда», — пояснил дипломат.

Решение выслать американских дипломатов было принято Москвой в качестве ответной меры на решение Вашингтона выслать из США 60 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Помимо этого власти США закрыли российское генконсульство в Сиэтле.

Всего российская сторона выслала 58 сотрудников посольства США в Москве и двоих работников американского генконсульства в Екатеринбурге. Также Москва решила закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге.