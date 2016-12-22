Посол России обрадовался сообщению о приходе в сознание Юлии Скрипаль

Посол России в Великобритании Александр Яковенко рассказал, что был рад сообщениям о том, что дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия пришла в себя. Об этом посол сообщил в ходе пресс-конференции в Лондоне, передает Reuters.

«Я очень рад и надеюсь, что Сергей Скрипаль тоже поправится. Уверен, что однажды Юля вернется в Москву», — добавил Яковенко.

Кроме того, в ходе пресс-конференции посол пояснил, что Лондон до сих пор не предоставляет официальную информацию о состоянии здоровья Скрипалей.

О том, что отравленная в Солсбери Юлия Скрипаль пришла в себя, британские медики сообщили 29 марта. По их словам, она самостоятельно может есть и пить, несмотря на то что почти месяц была без сознания.

5 апреля дочь бывшего полковника ГРУ сделала первое заявление, его опубликовала пресс-служба британской полиции. «Я уверена, что вы понимаете, что вся эта история несколько сбивает с толку... Я надеюсь, что вы будете уважать частную жизнь во время всего периода выздоровления», — сказала Юлия.

Телеканал «Россия-1» опубликовал запись телефонного разговора Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой Викторией, которая находится в России. «Все нормально, все решаемо, никто не умер. Сейчас [отец] отдыхает, спит. У всех здоровье нормальное. Ни у кого непоправимых вещей нет», — сообщила она. При этом телеканал не смог подтвердить подлинность записи.