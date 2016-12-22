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Посол России прокомментировал запись разговора Юлии Скрипаль c сестрой
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Посол России прокомментировал запись разговора Юлии Скрипаль c сестрой
Отравление Скрипаля в Британии, 16:51
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Посол России прокомментировал запись разговора Юлии Скрипаль c сестрой

Посол России в Лондоне Александр Яковенко прокомментировал показанную в эфире телеканала «России 1» запись разговора дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии с двоюродной сестрой Викторией. Яковенко на пресс-конференции в Лондоне подчеркнул, что Москва до сих пор не имеет официального ответа по состоянию здоровья Скрипалей, передает «Интерфакс».

«У нас по-прежнему нет ответов, мы все время полагаемся на официальные заявления. Но для нас это хорошая возможность спросить Форин-офис еще раз о состоянии Сергея и Юлии Скрипаль на основании заявления, сделанного в эфире российского телевидения», — сказал посол.

Запись разговора Юлии Скрипаль была обнародована в программе «60 минут» телеканала «Россия 1». В разговоре сестра пострадавшей интересуется ее здоровьем, и сообщила о намерении посетить Скрипалей, прилетев в Великобританию. На это Юлия Скрипаль ответила, что Виктории «визу никто не даст».

«Все нормально, все решаемо, никто не умер. Сейчас [отец] отдыхает, спит. У всех здоровье нормальное. Ни у кого непоправимых вещей нет. Все, я скоро выписываюсь», — добавила Юлия. Однако телеканал подчеркнул, что не может подтвердить подлинность записи.​

Сам факт разговора с сестрой Виктория Скрипаль подтвердила агентству.

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О том, что Юлия Скрипаль пришла в себя, британские медики сообщили 29 марта. По их словам, она самостоятельно может есть и пить, несмотря на то что почти месяц была без сознания. Ее отец остается без сознания. Скрипали были обнаружены без сознания 4 марта в британском городе Солсбери. Позднее выяснилось, что они были отравлены. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту. Россия все обвинения отрицает.

Теги: Сергей Скрипаль , Лондон , Посольство России в Великобритании
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