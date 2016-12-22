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Племянница Скрипаля рассказала о последнем общении с дядей
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Племянница Скрипаля рассказала о последнем общении с дядей
Отравление Скрипаля в Британии, 20:59
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Племянница Скрипаля рассказала о последнем общении с дядей

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что в последний раз общалась с дядей за две недели до инцидента в Солсбери​. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1» в программе «60 минут». О том, что произошло, она узнала из СМИ.

«О событии мы узнали в шесть часов вечера, это была публикация Би-би-си», — рассказала Виктория​ Скрипаль. На следующий день она решила позвонить в посольство Великобритании. «Я позвонила в 10 часов утра. Ровно в 10 часов утра в посольство Великобритании. Сначала я позвонила в паспортно-визовую службу. Там все говорят на английском. Я им сказала: «I am sorry, I speak Russia (стилистика автора сохранена. — РБК)», — рассказала Скрипаль.

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После этого Скрипаль решила обратиться в пресс-службу к русскоговорящим сотрудникам. «Я позвонила туда. Представилась, сказала, я такая-то такая-то, спросила, какие мне надо выслать документы. Я готова выслать прямо сейчас, чтобы подтвердить, что я их родственница (Сергея и Юлии Скрипаль. — РБК), и какое у них состояние. Мне было сказано: «Вы гражданка России. Обращайтесь в свое посольство в Великобритании». На этом наш разговор был закончен».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Виктория Скрипаль планирует приехать в Великобританию и навестить родных. По ее словам, МИД уже связался с ней, сейчас Скрипаль оформляет документы.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. В Лондоне обвиняют Москву в причастности к отравлению. Россия все обвинения отрицает.

Теги: Сергей Скрипаль , Посольство , виза
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