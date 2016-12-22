В Киеве оценили затраты на восстановление Донбасса в более $50 млрд

Советник украинского президента Александр Пасхавер заявил, что на восстановление Донбасса Украине, если регион перейдет под ее контроль, понадобится «намного больше, чем $50 млрд». По его мнению, этот процесс займет более 10 лет

Вид на разрушенный аэропорт Донецка (Фото: Михаил Соколов / ТАСС)

Затраты на восстановление Донбасса, если он перейдет под контроль Украины, составят намного больше, чем $50 млрд — в такую сумму ранее Киев оценил убытки Украины в результате боевых действий в регионе. Такое мнение в разговоре с изданием «Обозреватель» высказал советник украинского президента Петра Порошенко экономист Александр Пасхавер.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак в июле 2017 года заявил, что прямые убытки страны от вооруженного конфликта в Донбассе составили $50 млрд. «На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур, люди остались без рабочих мест. По предварительным расчетам, общие суммы прямых убытков Украине составляют около $50 млрд», — говорил он.

Пасхавер подчеркнул, что в Донбассе, помимо инфраструкты и предприятия, необходимо восстанавливать социальный спектр людей. «Поэтому общие разговоры, когда фигурируют цифры в этой ситуации, это не правильно. Вы можете посчитать, сколько стоит остановленное производство, но я могу гарантировать вам, что восстановить его будет стоить намного дороже, чем то, что они насчитали ($50 млрд — РБК.)», — сказал он.

По мнению советника Порошенко, Киев «вряд ли бы напрямую стал заниматься восстановлением Донбасса», если бы он перешел под контроль Украины, и при этом граница была бы закрыта. Есть несколько путей, которыми может пойти страна, чтобы не случилось «экономического коллапса», отметил он. «В частности, это может быть особой зоной, как делали китайцы в свое время. То есть мы бы подготовили Донбасс для того, чтобы туда могли входить капиталовложения, сняли бы налоги и так далее», — уточнил он. Пасхавер добавил, что не сомневается в том, что западные страны в этом Украине помогут. Он также выразил мнение, что на восстановление в регионе «полноценной довоенной жизни» понадобится более 10 лет.

Петр Порошенко 23 марта заявил, что в результате «оккупации части Донбасса» Украины потеряла более 15% ВВП. «Оккупированными оказались почти 25% промышленного потенциала страны, четверть товарного экспорта», — говорил он. За три дня до этого украинский лидер признал полную потерю контроля над Донбассом из-за блокады региона. По его словам, из-за войны больше всего пострадала промышленность, «потеряно до 20% индустриального потенциала страны». Вместе с тем он отметил, что промышленность постепенно начинает восстанавливаться.