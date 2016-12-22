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В Киеве назвали нецелесообразным доступ консулов к экипажу «Норда»
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В Киеве назвали нецелесообразным доступ консулов к экипажу «Норда»
Общество, 17:48
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В Киеве назвали нецелесообразным доступ консулов к экипажу «Норда»

В погранслужбе Украины заявили, что не видят целесообразности в доступе консулов России к экипажу арестованного российского рыболовецкого траулера «Норд». Об этом «Громадське радио» заявил представитель украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Судно является украинским, члены команды — украинцы. Поскольку они являются гражданами Украины, то никакой целесообразности доступа к ним работников дипломатических учреждений других государств нет», — сказал Слободян. Он отметил, что десяти членам команды «Норда» предоставили продовольствие, медикаменты и необходимые вещи, данные о том, что моряки находятся в плохих условиях «не соответствует действительности». Ранее уже было известно о том, что к команде траулера не пускают российского консула.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд», принадлежащее Керченскому рыболовецкому колхозу имени 1 мая, в Азовском море. Позднее Киев арестовал траулер, сейчас он находится в украинском порту Бердянск. У команды отобрали паспорта, им не дают выходить на берег.

Капитана «Норда» 4 апреля доставили в херсонское управление Службы безопасности Украины. Его обвиняют в нарушении пограничных правил. Крымское УФСБ завело дело на украинских пограничников, которые задержали «Норд», по ст. 211 УК России (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).
Теги: Крым , Украина , рыболовецкое судно , арест
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