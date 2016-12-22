В Киеве назвали нецелесообразным доступ консулов к экипажу «Норда»

В погранслужбе Украины заявили, что не видят целесообразности в доступе консулов России к экипажу арестованного российского рыболовецкого траулера «Норд». Об этом «Громадське радио» заявил представитель украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Судно является украинским, члены команды — украинцы. Поскольку они являются гражданами Украины, то никакой целесообразности доступа к ним работников дипломатических учреждений других государств нет», — сказал Слободян. Он отметил, что десяти членам команды «Норда» предоставили продовольствие, медикаменты и необходимые вещи, данные о том, что моряки находятся в плохих условиях «не соответствует действительности». Ранее уже было известно о том, что к команде траулера не пускают российского консула.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд», принадлежащее Керченскому рыболовецкому колхозу имени 1 мая, в Азовском море. Позднее Киев арестовал траулер, сейчас он находится в украинском порту Бердянск. У команды отобрали паспорта, им не дают выходить на берег.