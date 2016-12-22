Судовладелец заявил о недопуске консула России к морякам траулера «Норд»

Консула России не допускают на борт арестованного украинским судом российского рыболовецкого судна «Норд», задержанного в Азовском море. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу судовладельца, керченского Рыболовецкого колхоза имени 1 мая.

«До настоящего времени на борт судна не допущен консул, так как идет процесс установления личностей, и доказательств нахождения на борту судна граждан Российской Федерации нет», — заявили в пресс-службе. 30 марта команду судна посетил юрист, он передал им продукты питания на четыре дня и лекарства.

Погранслужба Украины задержала «Норд», на борту которого находились десять россиян, 25 марта в 15 милях от Обиточной косы, находящейся на северном берегу Азовского моря. Тогда пограничники установили, что судно зарегистрировано в Крыму, который Киев считает оккупированным. Об аресте траулера стало известно 30 марта.

Команду судна обвинили в нарушении порядка выезда с территории Крыма и составили протоколы об административном нарушении. Против капитана судна направили уведомление в СБУ по ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства).

Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Управление ФСБ по Крыму в конце марта возбудило уголовное дело против экипажа пограничников Украины, которые задержали российское рыболовецкое судно по ст. 211 УК (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия требует от Украины освободить команду «Норда» и вернуть судно законному владельцу. По ее словам, украинская погранслужба действовала «как сомалийские пираты».