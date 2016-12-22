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Помощник капитана траулера «Норд» рассказал об обстановке на судне
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Помощник капитана траулера «Норд» рассказал об обстановке на судне
Общество, 21:08
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Помощник капитана траулера «Норд» рассказал об обстановке на судне

Помощник капитана арестованного украинским судом российского рыболовецкого судна «Норд» Юрий Савельев рассказал об обстановке на корабле. Запись телефонного разговора опубликовал телеканал «Крым 24».

По словам Савельева, экипажу разрешено перемещаться только по судну, выход на берег запрещен. «Мусор когда сдавали, они [пограничники] его таскали сами. Нас не выпускают», — сказал помощник капитана. «5 апреля мы должны ехать в Херсон, но еще точно не известно, занимаются адвокаты», — сообщил Савельев.

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В настоящий момент «Норд» находится в украинском порту Бердянск. Судно было задержано погранслужбой Украины 25 марта в Азовском море. Позднее суд Украины арестовал шхуну. Капитана и команду «Норда» обвинили в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в порты Крыма. Киев считает полуостров временно оккупированным. На борту судна находятся десять человек, все они граждане России. По данным пресс-службы судовладельца — керченского Рыболовецкого колхоза имени 1 Мая, на борт «Норда» не допускают российского консула. Управление ФСБ по Крыму возбудило уголовное дело против экипажа пограничников Украины, которые задержали российское рыболовецкое судно, по ст. 211 УК России (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).

Теги: Крым , Украина , рыболовецкое судно , арест
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